Политолог: Киев может применить оружие Запада для ударов по России Политолог Бышок: Киев может применить поставляемое Западом оружие для ударов по России

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/globallookpress.com

После обстрелов территории Украины США и Евросоюз могут изменить условия военной помощи Киеву и допустить применение поставляемого вооружения для атак по территории России, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Станислав Бышок. По его словам, предыдущая договоренность была закреплена между киевскими властями и странами Запада только на уровне джентльменского соглашения.

Я не исключаю такой возможности. Очень тонкая грань между джентльменскими договоренностями и их нарушениями. <...> Это динамический процесс, и нигде не написано, что во время боевых действий вы не можете обстреливать территорию противника, а только где-то у себя на территории, которую считаете своей, вести боевые действия, — заявил эксперт.

По мнению политолога, в ближайшее время эскалация конфликта усилится. Бышок напомнил о заявлении России о том, что она будет считать применение оружия США против российской территории переходом в новую стадию конфликта. Он также упомянул, что ВСУ уже проводили обстрелы Белгородской и Курской областей. По словам эксперта, пока остается неясным, в чем принципиально отличаются обстрелы «орудием А» и «орудием Б».

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее подтвердил, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. В частности, российские военные уничтожили две базы хранения топлива в городе Днепре и Днепропетровской области.