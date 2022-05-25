Политолог: Киев использует граждан почти 50 стран в качестве живого щита Политолог Кривошеев: Киев использует граждан почти 50 стран в качестве живого щита

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Украинский режим до сих пор держит в заложниках граждан практически 50 государств мира, чтобы использовать их в качестве живого щита, заявил политолог Андрей Кривошеев. В беседе с ИА SM-News он назвал такую тактику Киева «террористической».

До сих пор украинский режим не освобождает граждан почти 50 государств мира, которые находятся в качестве заложников и используются в качестве живого щита на линии соприкосновения, — заверил Кривошеев.

Он подчеркнул, что в качестве доказательства этому можно привести показания свидетелей: студентов из Индии, Пакистана, Туркменистана, Киргизии или Китая.

Но ведь это террористическая тактика — прикрываться гражданами других стран, — отметил политолог.

Ранее следователи прокуратуры Луганской Народной Республики обнаружили 30 обгоревших трупов пациентов интерната для инвалидов и престарелых, которые погибли в результате действий украинской армии. Отмечается, что бойцы ВСУ прикрывались инвалидами, как живым щитом, а позднее, во время отступления, они это здание расстреляли.