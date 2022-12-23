Политолог: из-за антироссийской политики Молдавия рискует «упасть в яму» Политолог Прокофьева: из-за антироссийской политики Молдавия рискует «упасть в яму»

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Кишинёв, Молдавия

Молдавия рискует «упасть в яму, которую сама себе вырыла» своей антироссийской политикой, рассказала «ПолитЭксперту» политолог Мария Прокофьева. По ее словам, отказ от партнерских отношений с Россией наносит ущерб экономике, а подавление пророссийских сил в стране приводит к росту возмущения в обществе, равно как и рост тарифов на энергию. Эксперт отметила, что в таких условиях молдавские власти могут потерять политическую власть.

Майя Санду и ее соратники рискуют упасть в яму, которую сами себе вырыли: в отсутствие дружеских отношений с Россией отсутствует возможность просить о поддержке для преодоления проблем с энергетикой, а подавление любых пророссийских сил в стране только сильнее возмущает общество. Насколько такой курс может помочь удержаться у власти — вопрос риторический, — считает Прокофьева.

Политолог рассказала, что президент Молдавии Майя Санду стремится к тому, чтобы полностью разорвать связи с Россией и интегрироваться в Европу. Она напомнила, что в октябре «Газпрому» пришлось сократить поставки СПГ в страну на 30% из-за молдавского долга. Эксперт уточнила, что это спровоцировало серьезные проблемы с платежеспособностью населения — так, трети жителей страны не хватает денег на покрытие расходов, а половине это удается, но с большим трудом.

Политолог Алексей Малинин ранее заявил, что Россия готова прийти Молдавии на помощь и оказать ей экономическую поддержку, если она будет выстраивать отношения с Москвой без оглядки на Запад. Он отметил, что нынешний президент страны Майя Санду полностью следует позиции ЕС, что не позволяет ей конструктивно подходить к решению проблем страны.