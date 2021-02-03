Политолог с Украины не поверил в перспективы импичмента Зеленского

https://static.news.ru/photo/2e08913c-6608-11eb-8a03-96000091f725_660.jpg Фото: kmu.gov.ua

Решение о начале процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского является вполне логичным. Однако у этой инициативы нет никаких перспектив. Об этом в разговоре с журналистами сообщил украинский политолог Михаил Погребинский.

Ранее стало известно, что оппозиционные парламентарии в Верховной раде Украины готовятся выдвинуть импичмент президенту страны Владимиру Зеленскому. Инициатором импичмента выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Поводом стали введённые властями Украины санкции в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Как отметил Погребинский, решение о запуске указанной процедуры вполне логично. По мнению политолога, Зеленский оказался совершенно «негодным» президентом. И повод поговорить о его качествах на посту главы государства есть. Поэтому, подчеркнул Погребинский, идея вполне «рабочая», однако реализовать её будет невозможно. Но указанная инициатива может иметь характер политического давления.

Противники Зеленского есть по обе стороны противостояния — и справа, и слева, условно говоря. И со стороны Порошенко, и со стороны Медведчука. Но даже вместе эти стороны не смогут ничего сделать, поскольку их меньшинство, — цитирует политолога телеканал «360».

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Зеленский заявил, что санкции против телеканалов являются трудным решением. Он объяснил их введение борьбой с пропагандой.

Политик подчеркнул, что поддерживает свободу слова, но выступает против «пропаганды, финансируемой страной-агрессором». Так украинские чиновники называют Россию.