Политолог: Германия уступила Франции лидерство в Европе Политолог Колташов: Германия теряет лидерство в Европе и уступает его Франции

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Намерение Германии стать гарантом европейской безопасности не соответствует действительности, так как страна постепенно теряет лидерство в регионе и уступает его Франции, рассказал «ПолитРоссии» политолог Василий Колташов. По его словам, именно в эта страна экспортирует в ФРГ энергетику и именно она приглашает к себе немецкие предприятия. Также специалист считает, что правительство Шольца ставит своей целью ослабление национальной экономики и влияния. Эксперт полагает, что нынешний канцлер лишь исполняет указания США и ЕС, и убежден, что судьба ФРГ после разрыва отношений с Россией «будет трагична».

Шольц ни на что не будет влиять, он будет только исполнять указания из Вашингтона и посредников в Брюсселе. Судьба Германии будет трагична <...> Отношения с Россией уже определены. Старается нанести ущерб российской экономике ценой любого ущерба немецкой экономике, который колоссален, — заявил Колташов.

Политолог добавил, что гарантом европейской безопасности мог бы стать союз Германии и России. Эксперт уверен, что главный страх США заключается в том, что немецкая промышленность объединится с российскими ресурсами, что создаст мощный центр силы в регионе.

Во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности Шольц ранее заявил, что Европа должна вернуться к «мирному порядку» с Россией, который существовал до начала спецоперации на Украине. По его мнению, по завершении боевых действий необходимо будет решить «вопросы общей безопасности», что станет возможным только после того, как российская сторона сделает шаг навстречу к становлению «мирного порядка».