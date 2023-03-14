Политолог: Финляндия игнорирует свои интересы в угоду США Политолог Оленченко: Финляндия игнорирует свои национальные интересы в угоду США

Фото: Ninni Andersson/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Финляндии Санна Марин

Финляндия игнорирует собственные национальные интересы в угоду США, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» политолог Владимир Оленченко. По его словам, русофобская политика правительства страны во главе с премьер-министром Санной Марин противоречит здравому смыслу. Эксперт уточнил, что разрыв с Росатомом и «Газпромом» обрек финнов на экономические проблемы.

Политика финского правительства противоречит здравому смыслу и интересам Финляндии <...> Финская оппозиция и любые здравомыслящие политики страны должны задаться вопросом, почему правительство Марин отдает предпочтение интересам США, а свои национальные интересы отодвигает на второй план, — убежден Оленченко.

Политолог подчеркнул, что политика Финляндии направлена на рост благосостояния населения, тогда как кабинет Марин не стремится к улучшению экономического положения страны. Именно об этом, по его мнению, свидетельствует отказ Хельсинки от приграничного сотрудничества с Россией. Эксперт уверен, что действия Финляндии не соответствуют ее внутренней и внешней политике, однако полностью совпадают с предложениями США.

Группа финских депутатов ранее предложила продать имущество россиян, изъятое в рамках санкций, чтобы использовать российские активы для поддержки Украины. Члены «Национальной коалиции» направили обращение к спикеру финского парламента Матти Ванханену. Таким образом Финляндия решила «стать первопроходцем» в этом вопросе, усилив давление на Евросоюз.