Стремление президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии побывать в Киеве напоминает мрачный ритуал, когда европейские лидеры собираются на политические похороны, отметил политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По мнению эксперта, это аналогично ситуации, когда убили чернокожего жителя Джорджа Флойда и многие представители истеблишмента приходили на его похороны, чтобы поклониться и приобщиться к общей скорби, пишет ИА SM-News.

Он пояснил, что в случае с Украиной, желание приехать в Киев скорее говорит о намерении европейских лидеров выразить почтение не украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а Вашингтону. По словам политолога, именно Америка курирует и окормляет проект Украина.

Европа, по сути, участвует в мрачном кровавом ритуале по убиению государства под названием Украина в самом своём центре. Она должна ужаснуться и пасть в объятия, которые её удушат, Соединённым Штатам, которые сейчас пытаются непосредственно управлять всеми европейскими экономиками, — сказал Мухин.

В итоге это всё приведёт к тому, что Европа превратится в торговую площадку, где США будут безраздельно регулировать все процессы, а американские компании будут находиться в привилегированном положении.

Китайское издание «Синьхуа» ранее заявило что США попытались нивелировать свою позорную роль, которую они сыграли в ситуации с Россией и Украиной, обвиняя Китай и отвлекая общество от правды. Как полагает издание, США стали инициаторами обострения конфликта на Украине. К эскалации между Москвой и Киевом привело неограниченное влияние Вашингтона на блок НАТО. И сейчас Белый дом продолжает нагнетать напряжённую атмосферу и мешает процессу политического урегулирования.