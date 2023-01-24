Политолог: Эстония хочет перекрыть Финский залив для России Политолог Дудчак: Эстония хочет перекрыть Финский залив для России

Фото: МО Эстонии

Эстония планирует закрыть Финский залив для России, что заставляет усомниться в адекватности правительства этой страны, сказал в беседе с «ПолитЭкспертом» политолог Александр Дудчак. По его словам, Талин в этот раз решил «окончательно огрести». Специалист уточнил, что перекрытие зоны свободного судоходства в Финском заливе стало бы «геополитическим криминалом».

Дураки и не лечатся. Отмороженные эстонские парни решили-таки раз и окончательно отгрести. Они раздумывают: а не перекрыть ли зону свободного судоходства шириной в три морских мили в Финском заливе между территориальными водами Эстонии и Финляндии, — заявил Дудчак.

Эстония планирует создать морскую зону в 45 км между своими и и финскими территориальными водами, уточнило издание. Это позволит ей безнаказанно проверять российские военные и гражданские суда, следующие из портов Ленобласти, а в случае отказа морские инспекторы смогли бы запретить проход через залив.

В МИД РФ ранее сообщили, что Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Посла Эстонии вызвали в министерство и передали ноту протеста в связи с действиями Таллина в адрес Москвы. Эстонский дипломат должен покинуть территорию РФ до 7 февраля. Действия сотрудников внешнеполитического ведомства стали ответом на сокращение Таллином состава посольства РФ.