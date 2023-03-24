Политолог: эффективность санкций ЕС постепенно снижается Политолог Данилов: эффективность санкций ЕС постепенно снижается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский Кремль

Евросоюз планирует ввести «ограничения в поддержку ограничений» в одиннадцатом пакете санкций против России, поскольку ресурс их эффективности постепенно снижается, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» политолог Дмитрий Данилов. По его словам, у Брюсселя сократилось пространство для маневра, а придумывать новые ограничения становится сложно. Помимо того, ЕС таким образом может пытаться надавить на КНР за сотрудничество с Москвой.

Евросоюз уже сталкивался с проблемой, когда постепенно исчерпывается ресурс эффективности вводимых санкций. Такая ситуация впервые сложилась во время «арабской весны», когда Брюссель постоянно расширял санкционные списки. В случае России проблема, естественно, усугубилась еще больше, и сегодня европейцам сложно придумать новые ограничения, — пояснил Данилов.

Политолог напомнил, что ЕС «автоматом» принимал первые пакеты санкций, тогда как новые ограничения вводятся с учетом их потенциальных эффектов. Он отметил, что каждый новый санкционный пункт вызывает недовольство у отдельных европейских стран, которые озабочены защитой национальных интересов.

Данилов добавил, что на содержание одиннадцатого пакета антироссийских санкций ЕС могли повлиять отношения между Москвой и Пекином. Он уточнил, что Брюссель явно взял курс на увеличение давления на Китай, а связано это с внешнеполитическими решениями США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что одиннадцатый пакет санкций ЕС против России будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений. При этом она не уточнила, когда предполагается начать работу над формированием очередного санкционного пакета.