Политолог допустил окончательное закрытие российско-финской границы Политолог Бородачев допустил окончательное закрытие российско-финской границы

Фото: MAGO/Vesa Moilanen/Global look Press

Победа на президентских выборах в Финляндии кандидата от Национальной коалиционной партии Александра Стубба приведет к ухудшению отношений между Хельсинки и Москвой, предположил в разговоре с NEWS.ru директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Тимофей Бородачев. По его словам, это может вылиться в полное закрытие российско-финской границы.

Победа Стубба, сторонника конфронтации с Россией, приведет к тому, что отношения между нашими странами будут ухудшаться, события будут идти в логике последних полутора лет, только еще более активно. Например, спокойно можно будет закрыть границу с Россией, так как для современного финского президента и правительства вопросы экономических взаимоотношений с Москвой большой роли не играют. Однако открытая военная конфронтация между Россией и Финляндией невозможна, так как Хельсинки состоит в НАТО, а США контролируют своих союзников, — заявил Бородачев.

Ранее Стубб победил во втором туре президентских выборов в Финляндии, набрав 51,6% голосов. Его соперник Пекка Хаависто, выдвинувшийся от партии «Зеленый союз», получил 48,4% голосов и признал поражение. Явка избирателей на выборы составила 67,6%.

До этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что проживающим в Финляндии россиянам нельзя выдавать двойное гражданство. По его словам, финский паспорт не стоит предоставлять гражданам тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов.