Политолог дал оценку вероятности ударов ВСУ по Белоруссии Политолог Марков назвал невыгодным для ВСУ нанесение ударов по территории Белоруссии

Фото: МО Украины

Политолог Сергей Марков считает, что нанесение ударов по территории Белоруссии невыгодно для Вооруженных сил Украины. В беседе с Lenta.ru он отметил, что такие действия повлекут за собой увеличение линии фронта. Если ВСУ нанесут удар, по мнению эксперта, в конфликт вступит еще одна сторона, с чем не сможет справиться Украина.

ВСУ наносить удар по Белоруссии было бы очень невыгодно, ведь это будет означать включение и белорусских войск, и белорусской территории, что резко удлинит линию фронта. С этим Украине справиться уже будет непросто, — рассказал Марков.

По мнению политолога, Белоруссия находится в колеблющемся состоянии. По мнению эксперта, Минск не решается вступить в конфликт, опасаясь, что военные действия могут перейти на территорию Белоруссии. При этом Марков предполагает, что информация о передислокации части войск Украины к границе Белоруссии может быть фейком. Если информация о перебросе войск правда, такая мера принята Украиной для защиты границ, а не для нападения на Белоруссию, считает политолог.

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что часть войск Украины была переброшена к границе с Белоруссией. Он отметил, что такая мера была принята для того, чтобы не была перерезана линия, которая позволяет Украине общаться с Западом.