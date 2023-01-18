Политолог дал оценку боевому потенциалу ВСУ Политолог Пашковский: ВСУ представляют опасность для армии России несмотря на тяжелое положение

Украинская армия находится в тяжелом положении, но несмотря на это все еще представляет опасность для российских вооруженных сил, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Пашковский. По его словам, мощь ВСУ связана с мобилизационным потенциалом Украины, который возможен благодаря авторитарной модели управления. Эксперт подчеркнул, что украинские вооруженные силы все еще представляют собой серьезную боевую силу и России нельзя их недооценивать.

Необходимо отметить, что, несмотря на тяжелое положение украинской армии, она еще сохраняет определенную опасность для российских вооруженных сил. Конечно, здесь играет роль именно мобилизационный потенциал украинского государства, то есть крайне жесткая и авторитарная модель управления, — сказал Пашковский.

Политолог подчеркнул, что Россия должна считаться с боевым потенциалом ВСУ. По его мнению, до окончательной победы еще очень далеко, хотя украинское общество уже находится в состоянии фрустрации. Также специалист отметил, что «машина пропаганды» Украины в какой-то момент может рухнуть, так как медиа не смогут «создавать вымышленные, выдуманные победы».

Президент Владимир Путин во время посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге ранее заявил, что победа России в спецоперации неизбежна. Он подчеркнул, что в ее основе лежат сплоченность российского народа, героизм бойцов СВО и работа ОПК.