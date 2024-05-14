«Уезжать быстрее»: политолог дал неутешительный прогноз о судьбе харьковчан Политолог Марков: жителям Харькова следует как можно быстрее уехать из города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Харькова необходимо как можно быстрее покинуть город, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его мнению, там могут начаться такие же бои, как в Мариуполе, когда Вооруженные силы Украины использовали мирных граждан в качестве живого щита. Кроме того, Марков предположил, что власти Киева начнут задерживать харьковчан.

Предположу, что возможны бои за Харьков, как в Мариуполе, когда ВСУ, вероятно, использовали мирных жителей в качестве живого щита. Уехать как можно быстрее, пока можно. А потом, скорее всего, украинские власти начнут их задерживать, так как для Киева харьковчане — враги, так как они русские, — пояснил эксперт.

По словам Маркова, официальная политика Киева заключается в том, чтобы среди мирного населения было как можно больше жертв. Он считает, что это помогает спровоцировать ненависть к России. Как уточнил эксперт, это политика не только президента Украины Владимира Зеленского, но и США с Британией.

Жертвы среди мирных харьковчан — часть политики Зеленского и его начальства в лице спецслужб США и Британии, — заключил Марков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС России взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области. По данным ведомства, войска продвинулись в глубину обороны противника. Кроме того, российские подразделения отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Старицы, а также нанесли поражение 23-й механизированной бригаде ВСУ и 125-й бригаде теробороны вблизи Веселого, Волчанска и Липцов.