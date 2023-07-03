Политолог дал мрачный прогноз итогу погромов во Франции Политолог Колчин назвал развал Евросоюза возможным итогом охвативших Францию беспорядков

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Беспорядки во Франции, начавшиеся после того, как сотрудник полиции застрелил 17-летнего подростка алжирского происхождения, грозят перерасти в раскол политических элит, а в дальнейшей перспективе — в гражданскую войну с возможным развалом Евросоюза, заявил в беседе с «360» политолог Петр Колчин. По его словам, во Франции сложилась ситуация, когда потомки выходцев из бывших французских колоний не интегрируются в местную политическую нацию и продолжают существовать в своих этнокультурных и этнополитических сообществах.

Общество стран Запада расколото, грани этого раскола — и этнические, и религиозные, и экономические факторы. Различные народы, составляющие население определенных стран, фактически конкурируют друг с другом и не сплачиваются в единые социально-политические конструкты. <...> Итогом может стать гражданская война, которая продлится не один год, а в случае возрастания конфликта все существование Евросоюза окажется под угрозой, — считает политолог.

Он пояснил, что схожие процессы наблюдаются в тех государствах, где мигранты не могут интегрироваться в общество из-за сохраняющихся в нем шовинистических и националистических настроений.

При этом, по словам эксперта, власти во Франции пытаются задавить протестующих дубинками полицейских, что может привести только к дальнейшей эскалации.

Современные протесты во Франции — показатель определенного разлома, который существует не одно десятилетие, и с каждым годом градус конфликта в обществе будет нарастать, — считает Колчин.

Массовые беспорядки начались во Франции после того, как 27 июня полицейский при проверке на дороге в пригороде Парижа застрелил 17-летнего подростка, отказавшегося подчиниться его требованиям. Протестующие жгут автомобили, здания полиции. В ряде регионов на подавление беспорядков брошены спецназ и бронетехника. В ходе столкновений с протестующими пострадали 45 сотрудников полиции. Акции протеста также прошли в Бельгии и Швейцарии.