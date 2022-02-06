Politiсo: Макрон хочет стать «спасителем» Украины

Цель предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву состоит в том, чтобы заключить мирное соглашение с российским лидером Владимиром Путиным и выступить «спасителем» Украины. Это было бы выгодно для него в преддверии президентских выборов, которые пройдут во Франции в апреле, сообщает издание Politiсo.

Макрон идет на крупную авантюру, называя себя мировым лидером, способным заключить мирное соглашение со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Если ему это удастся, он станет героем, который предотвратил нападение на Украину и вернул Европу на карту в качестве крупного дипломата, и всё это как раз к президентским выборам во Франции, — говорится в публикации.

Намерения Макрона соответствуют его видению европейской «стратегической автономии». Она состоит в способности Европы самостоятельно отстаивать собственные интересы безопасности на фоне противостояния Вашингтона и Москвы.

Эксперт по международным отношениям Сирил Брет отметил, что успешные переговоры с Путиным позволят Макрону заработать преимущество перед другими кандидатами ещё до начала президентской кампании во Франции и показать, что он в силах обеспечить существование страны на международной арене.

Ранее Макрон заявил, что нормализация международной обстановки без диалога с Россией невозможна. Он подчеркнул, что напряжённость в ситуации с Украиной необходимо снижать мирным путём.