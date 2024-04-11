Политику Евросоюза назвали «дорогой к террористическим актам» Глава ПиС в Польше: миграционная политика ЕС имеет катастрофические последствия

Фото: US Joint Staff/Digital/Global Look Press

Мариуш Блащак

Современная миграционная политика Евросоюза имеет катастрофические последствия для государств-членов, заявил глава парламентской фракции бывшей правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) в Сейме Мариуш Блащак. По его словам, она открывает «дорогу террористическим актам». Таким образом политик прокомментировал решение ЕС о принятии 4 млн мигрантов из Африки и Ближнего Востока ежегодно, передает портал wPolityce.pl.

Это уже давно не тот Европейский союз, в который мы вступали 20 лет назад. <...> Политика ЕС, Еврокомиссии является катастрофической для государств-членов, — констатировал Блащак.

Вместе с тем политик предупредил о независимости от решений ЕС регионов Польши, где органы местного самоуправления контролируются ПиС. По его словам, там мигрантов принимать не намерены.

Ранее сообщалось, что польские пограничники пресекли незаконное пересечение границы 220 мигрантами. Отмечается, что нарушители были вооружены палками, камнями и самодельным оружием из черенков лопат, утыканных гвоздями. На место происшествия были вызваны дополнительные силы, после этого мигранты отступили вглубь Белоруссии.