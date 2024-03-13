Политиков в Молдавии могут наказать за поездки в Россию Премьер Молдавии допустил наказание для политиков страны за визиты в Россию

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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что политиков страны могут привлечь к ответственности за визиты в Россию. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие поездки могут расцениваться как действия, направленные против государства.

Мы продолжим идентифицировать тех лиц, которые подрывают государственность Молдавии. Повторю: мое ожидание и ожидание граждан — чтобы все те, кто работает против государства, против граждан, предстали перед законом и чтобы произошло то, что прописано в Уголовном кодексе, — сказал Речан.

Премьер Молдавии допустил, что на предмет нарушения закона могут проверить и участников делегации страны, посетивших Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. В их числе была глава Гагаузии Евгения Гуцул, которая в рамках поездки провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее политолог Александр Перенджиев допустил, что Россия и Турция могут объединиться для защиты прав народа Гагаузии в случае давления на автономию со стороны Кишинева. По его мнению, центральные власти Молдавии опасаются превращения Гагаузии во «второе Приднестровье». Перенджиев не исключил, что в дальнейшем может быть поставлен вопрос о независимости региона.