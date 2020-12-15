Политики из Боснии и Герцоговины отказались встречаться с Лавровым

https://static.news.ru/photo/cde0112c-3ec0-11eb-8e38-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине. Утром 15 декабря министр должен был встретиться с тремя членами президиума (коллективный высший орган исполнительной власти), однако в итоге Лавров общался только с одним политиком.

У министра иностранных дел РФ была запланирована встреча с Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем. Джаферович и Комшич отменили свое участие в мероприятии, передаёт РИА Новости.

В официальном комментарии они объяснили своё решение несогласием с прозвучавшими 14 декабря высказываниями Лаврова о Дейтонских соглашениях. Члены президиума заявили, что слова Лаврова идут вразрез с официальной позицией Сараево.

Российский министр 14 декабря в ходе пресс-конференции отметил, что ряд стран Запада пытаются «разрушить архитектуру Дейтонских соглашений», что может привести к серьёзным негативным последствиям. Лавров подчеркнул, что все проблемы Боснии и Герцеговины должны решаться без вмешательства извне, в полном соответствии с соглашениями.

Дейтонские соглашения согласовали в ноябре 1995 года на военной базе в США близ города Дейтон. В декабре того же года президенты Боснии и Герцеговины, Хорватии и Югославии Алия Изетбегович, Франьо Туджман и Слободан Милошевич подписали документ в Париже. Гарантами выступили США, Россия, Франция, Германия и Великобритания. Соглашения положили конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.

Как передавал NEWS.ru, в ноябре президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Калабухова на должность российского посла в Боснии и Герцеговине. Ранее представителем Москвы в балканской стране был Пётр Иванцов.