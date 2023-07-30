Politika: неблагодарность Зеленского вынуждает Запад искать ему замену

Фото: president.gov.ua

Неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского и его непонимание своего статуса вынуждает Запад искать ему замену, сообщает сербское издание Politika. По мнению авторов материала, это лишь верхушка айсберга недовольства среди союзников украинского лидера.

Высказывания о неблагодарности Зеленского — это только верхушка айсберга недовольства, кипящего среди союзников Украины. Возможно, это недовольство не станет причиной отказа в поддержке Киеву, но оно посылает украинскому лидеру сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного, — говорится в статье.

До недавних пор, как отмечает издание, поведение Зеленского основывалось на хорошо продуманном маркетинге, однако он не учел изменений настроений на Западе.

Ранее американское издание Time сообщило, что после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины у Зеленского останется только один вариант спасения. Ему будет необходимо начать переговоры с Россией, в рамках которых будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий с отказом от претензий на контролируемые РФ территории. По версии еженедельника, такой вариант развития событий поможет Киеву и украинским войскам избежать полного разгрома.