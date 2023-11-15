Политик заявил о попытке затащить Австрию в НАТО через черный ход Кикль назвал Sky Shield попыткой втянуть Австрию в НАТО через черный ход

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Решение австрийского правительства об участии в единой европейской системе противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield является вступлением в НАТО через черный ход, заявил председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы Герберт Кикль. По его словам, которые приводит ТАСС, это нарушает нейтральный статус страны и повышает риск вовлечения в потенциальный конфликт между Россией и странами Альянса.

Sky Shield — это не что иное, как инициатива НАТО, и, таким образом, присоединение к ней является вступлением в НАТО через черный ход, — сказал Кикль.

О том, что Австрия намерена присоединиться к европейской системе ПВО European Sky Shield в июле заявил канцлер страны Карл Нехаммер. Он отметил, что к такому решению Вену подтолкнули конфликт на Украине и возросшая угроза в Европе.

Накануне бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль оценила заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о вступлении Украины в Европейский союз. По ее словам, это может ослабить объединение, поэтому подобные разговоры можно расценивать как сюрреалистичные. Она отметила, что фон дер Ляйен активно продвигает эту идею вместе с действующей главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая незадолго до этого пообещала Киеву, что добьется его вступления в ЕС.