Политик объяснил, почему Зеленский боится заканчивать конфликт Политик Царев: Зеленский добивается затягивания конфликта ради власти

Фото: МО Украины

Добившись от НАТО одобрения на продление боевых действий на год, президент Украины Владимир Зеленский сделал роковой выбор, который затянет конфликт на годы, заявил в беседе с «Царьградом» политик Олег Царев. Он объяснил, что украинский лидер боится завершения боевых действий, так как осознает, что вслед за этим он потеряет власть.

Эксперт рассказал, что кресло под Зеленским шатается все сильнее, на него и извне, и изнутри оказывают настойчивое давление, чтобы он участвовал в президентских выборах весной 2024 года. Однако Зеленский понимает, что его шансы победить в выборах невелики, поэтому он пытается отсрочить голосование с помощью боевых действий.

Как только конфликт закончится, будут выборы, Зеленского снесут, и ему придется ответить за те преступления, которые он совершил. Поэтому сначала он будет стараться перенести выборы на год, а спустя это время скажет, что, мол, видите, боевые действия не прекратились, давайте еще через год, — предположил Царев.

По его словам, Зеленский будет пытаться затянуть противостояние любыми способами, даже если поставки западного оружия сократятся до минимума.

Ранее страны НАТО обсудили с президентом Украины продление боевых действий на год. При этом члены Альянса, передавая вооружения Киеву, ждут значительных успехов на поле боя, иначе они принудят Зеленского к мирным переговорам.