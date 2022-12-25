Политик Филиппо: позиция французов по СВО разозлит Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского не обрадует новость о том, что большое число французов выступают за мирные переговоры с Россией, предположил бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо. По его словам, 70% французов хотят видеть завершение конфликта путем проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Такую статистику он привел в Twitter, ссылаясь на результаты соцопроса, проведенного компанией Ifop.

Семьдесят процентов французов хотят переговоров с Россией ради мира! Здравый смысл! Фанатики, ястребы и Зеленский ниспровергнуты, — написал Филиппо.

Ранее он заявил, что поездка Зеленского в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом может быть предвестником третьей мировой войны. Вашингтону и Киеву нужен международный конфликт для преумножения собственной славы, а также для уничтожения европейских стран, отметил он. По мнению Филиппо, Вашингтон таким образом хочет сохранить гегемонию доллара на планете.

Ранее Венгерский центр изучения общественного мнения Szazadveg подвел итоги опросов на тему конфликта на Украине, в результате которого выяснилось, что большинство жителей стран Евросоюза высказались за переговоры между Киевом и Москвой. На Кипре, в Португалии и Греции инициативу поддержали 91%, 89% и 88% респондентов.