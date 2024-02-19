Шольцу и Макрону предложили отправиться на фронт на Украину Филиппо призвал Шольца и Макрона отправиться на Украину

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Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц должны отправиться на фронт на Украину, так как они желают эскалации конфликта, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Twitter (X). По его мнению, вместе с ними на фронт должна отправиться и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Филиппо прокомментировал высказывание члена Европейского парламента Рафаэля Глюксманна, предложившего перевести экономику Евросоюза на военные рельсы. По мнению политика, Глюксманн и другие европейские политики, поддерживающие конфликт на Украине, должны сами оказаться в окопах. Он предостерег Запад от дальнейшего снабжения Киева вооружением и боеприпасами.

Когда человек, связанный обязательствами перед ЕС и НАТО, требует войны, нужно сделать так, чтобы он столкнулся со своей ответственностью: ты хочешь войны, так ты и иди туда! Урсула, Глюксманн, Макрон, Шольц и другие: все на фронт! — написал он.

Лидер партии «Патриоты» ранее также негативно высказался о санкциях, введенных против России. Он подчеркнул, что они работают не против нее, а против самого Евросоюза, так как в конечном счете ограничения вредят европейской экономике.