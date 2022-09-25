Politico: ядерная энергетика РФ не попадет в новый пакет санкций ЕС

Фото: Concern Rosenergoatom/via Globallookpress.com/Global Look Press

Курская АЭС

Сфера ядерной энергетики, скорее всего, не попадет под санкции в рамках нового пакета ограничений Евросоюза в адрес России, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. По информации издания, ввести рестрикции против отрасли непросто. Основные трудности связаны с проблемами, которые могут появиться при техобслуживании АЭС в Болгарии. Ядерная отрасль также является ключевым экономическим сектором Франции, добавили в газете.

Производство ядерной энергетики вряд ли будет частью следующего пакета санкций ЕС против (РФ. — NEWS.ru.), — сказано в тексте статьи.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС как можно скорее введут санкции против России из-за проведения референдумов о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Европе не пугать РФ санкциями. Он также подчеркнул, что у жителей вышеуказанных регионов есть право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН.

В Федеральном совете Швейцарии, в свою очередь, заявили, что Берн может присоединиться к новым санкциям ЕС против России. Там также добавили, что не признают результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.