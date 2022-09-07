Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с трех российских бизнесменов Politico: Венгрия вызвала ярость в ЕС просьбой снять санкции с Авена, Рашникова и Усманова

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Будапешт, Венгрия

Венгрия попросила Евросоюз снять санкции с российских бизнесменов Петра Авена, Виктора Рашникова и Алишера Усманова. Такая просьба Будапешта «привела в ярость» другие страны ЕС, которым до 15 сентября следует договориться о продлении ограничений в отношении подсанкционных лиц, сообщает Politico со ссылкой на анонимных дипломатов.

Будапешт попросил убрать из санкционного списка ЕС трех граждан России, — отметило издание.

Два его собеседника, пояснили, что речь идет о Петре Авене, Викторе Рашникове и Алишере Усманове. Также источники Politico рассказали, что просьбу Будапешта в ЕС намерены обсудить в ходе заседания 7 сентября, которое будет посвящено ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто 3 сентября заявил: Будапешт не может обеспечить себя газом без помощи России. Он подчеркнул, что Венгрия приобретает голубое топливо у Москвы не из-за идеологии, а из-за того, что физически невозможно его получить без российских источников.