Politico: в ЕС идет тайная борьба из-за России Politico: Макрон и Шольц противостоят Польше и странам Балтии по украинскому вопросу

Фото: Paul Chiasson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц противостоят «ястребам» в ЕС по вопросу урегулирования на Украине, заявил обозреватель Муджтаба Рахман. В статье для Politico он отметил, что Париж и Берлин вынуждены скрывать от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию, состоящую в скорейшем завершении конфликта за столом переговоров.

За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германием, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой, — подчеркнул автор публикации.

Рахман усомнился, что Макрон и Шольц станут открыто выражать свое мнение по Украине до тех пор, пока в Вашингтоне поддерживают военные действия. Нынешнее положение позволяет им сохранять единство внутри Евросоюза.

Ранее стало известно, что менее трети государств — членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, которое было оглашено в штаб-квартире ООН 24 августа. Подписи под документом поставили 54 государства из 193, входящих в организацию. Подписавшие заявление страны призвали Москву немедленно прекратить боевые действия.