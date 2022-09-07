Politico: в ЕС хотят ограничить цену на российский газ Politico: в ЕС намерены ограничить цену на российский газ, хотя считают шаг рискованным

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газорегуляторный пункт

Предложения Еврокомиссии по преодолению энергетического кризиса содержат такую норму, как введение Евросоюзом ограничений на цену за газ из России. Ее хотят установить из расчета €50 за мегаватт-час, хотя считают данную меру рискованной, сообщает издание Politico со ссылкой на документы ЕК.

Предлагаемый потолок цены на газ — 50 евро за мегаватт-час, что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта, — отмечается в публикации.

В Еврокомиссии особо предупредили, что считают ограничительную меру авантюрой. При этом госсекретарь по делам Европы при французском МИД Лоранс Бун отметила, что любые новые ограничения будут иметь временный характер.

Министр экологического перехода Испании Терес Рибера подчеркнул, министрам стран ЕС будет «несколько сложно» решить, как «оформить общий набор методов».

Я думаю, что это то, что нам обязательно нужно принять во внимание... Вопрос в том, до какой степени мы считаем это чем-то, что мы можем себе позволить, — цитирует издание Риберу.

О поиске «наиболее мудрого» подхода к ограничению цен на российский газ заявил представитель минэкономики ФРГ. Он сообщил, что для этого Берлин хочет создать государственную «экспертную комиссию». В Politico считают, что инициатива Германии способна затормозить быстрое принятие решения на уровне Евросоюза.

Ранее стало известно, что 6 сентября Financial Times сообщила: Еврокомиссия предложила странам Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Один из них предполагает установление максимального потолка стоимости топлива, а другой — разделение ЕС на зоны в зависимости от риска перебоев с поставками энергоресурсов.