Politico сообщила о подготовке девятого пакета санкций против России Politico: в девятый пакет санкций ЕС могут войти ряд российских чиновников и других лиц

Фото: unric/flickr.com

Евросоюз работает над списком физических лиц, которые могут попасть под ограничения в рамках девятого пакета санкций против России, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. В их число входят чиновники и провластно настроенные лица.

[Девятый пакет санкций] ударит по российским чиновникам, пропагандистам, руководителям и другим фигурам, поддерживающим <...> режим Путина, — сказано в сообщении.

Уточняется, что Польша, Латвия, Литва и Эстония подталкивают другие столицы и Европейскую комиссию к введению нового пакета санкций одновременно с ограничением цен на нефть. Однако дипломаты ряда стран выступили против этой идеи, утверждая, что пакет еще не готов и увязка этих мер только усложнит ситуацию.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что страны G7 намерены 23 ноября объявить уровень ценового предела российской нефти. Своим предложением в преддверии встречи послов ЕС в частном порядке планируют также поделиться США. Если предложение будет поддержано, в тот же вечер могут объявить о согласованном ценовом потолке.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые согласились ввести «ценовой потолок». Он подчеркнул, что Москва в таком случае перенаправит поставки нефти рыночно ориентированным партнерам или будет сокращать добычу. По его мнению, политизация энергетики чревата дефицитом ресурсов.