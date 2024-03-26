Politico раскрыла главную уязвимость Украины Politico: все меньше украинских солдат готовы отправиться на передовую

Фото: МО Украины

На третий год СВО Украине не хватает патриотического рвения солдат, которые все меньше хотят воевать, сообщила американская газета Politico. В издании считают это одной из главных уязвимостей страны.

Украине помимо боеприпасов и оружия не хватает патриотического рвения. На третий год СВО украинских добровольцев, готовых отправиться на фронт, становится все меньше. Сегодняшний конфликт пожирает солдат ВСУ, — говорится в публикации.

Без необходимого количества людей Украина будет потреблять ресурсы высокими темпами, что обеспечит России успехи в долгосрочной перспективе, считает директор аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка. По его мнению, промедление с законом о мобилизации и помощью ВСУ даст новые возможности Москве. Нехватка боеприпасов и живой силы не позволит Украине провести эффективные оборонительные операции, считает специалист.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ теряют позиции на фронте из-за планирующих авиабомб, которые применяют российские силы. По его словам, от такого оружия невозможно спрятаться и украинские силы не могут ему противостоять. Также дипломат рассказал, что Украина получает «раздраженные комментарии» из Германии в ответ на упоминания о просьбах передать ВСУ крылатые ракеты большой дальности Taurus.