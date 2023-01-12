Politico: позиция Шольца в вопросе поставки Leopard ВСУ зависит от Байдена

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц и Джо Байден

Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставки танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США Джо Байдена, сообщает Politico со ссылкой на несколько неназванных источников. По словам собеседников издания, немецкий лидер уже координировал свои действия с Вашингтоном, когда анонсировалась совместная поставка Киеву немецких и американских боевых машин пехоты.

Позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе выступил с совместным заявлением о совместной поставке в Украину немецких и американских БМП, — сообщили изданию два немецких чиновника.

Издание напомнило, что 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США. Тогда канцлер ФРГ заявил, что поставки танков на Украину должны обсуждаться «вместе с друзьями и союзниками и особенно с нашим трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки».

Ранее Bild указал на то, что Шольц оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По словам журналистов издания, глава немецкого правительства находится в ситуации цугцванга.

О решении Варшавы передать Киеву танковую роту накануне рассказал президент республики Анджей Дуда. По его словам, потребуются согласования, чтобы реализовать задуманное.