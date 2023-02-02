Politico: Пентагон усомнился, что Украина «в скором времени вернет Крым» На секретном брифинге Минобороны США дали прогноз, который «разозлит Киев»

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Высокопоставленные чиновники Минобороны США провели закрытое совещание с конгрессменами — членами комитета по вооруженным силам палаты представителей. На нем военные озвучили свои прогнозы относительно дальнейшего хода боевых действий на Украине и планов Киева «по возвращению Крымского полуострова, которое они считают одной из своих главных целей». Выводы Пентагона, «несомненно, разочаруют украинское руководство», констатирует американское издание Politico, в распоряжении которого оказались утечки с брифинга. Подробности — в материале NEWS.ru.

Украинские войска вряд ли смогут отбить Крым у российских войск в ближайшем будущем, — пишет Politico со ссылкой сразу на четырех участников брифинга.

Три собеседника издания, которые «непосредственно знакомы с содержанием беседы», на условиях анонимности подтвердили: Пентагон «не верит, что Украина имеет или скоро получит возможность вытеснить российские войска с полуострова».

Правда, четвертый источник Politico уточнил, что дискуссия все же «была не столь однозначной», но суть общей оценки та же: «победа Украины в наступлении на полуостров не кажется гарантированной».

Среди докладчиков выступали видные чиновники администрации — такие как заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии Лора Купер и директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press В Пентагоне (на фото) не исключили, что конфликт на Украине может завершиться к лету. Но чем именно?

Мы не собираемся комментировать секретные брифинги за закрытыми дверями, а также не будем спекулировать по поводу гипотетических или потенциальных будущих операций, — заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Оценка докладчиков перекликается с выводом, которые в последние дни озвучил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Я по-прежнему утверждаю, что в этом году было бы очень, очень трудно военным путем вытеснить российские войска с каждого дюйма, — отметил Милли он во время встречи контактной группы на натовской базе Рамштайн в Германии 20 января. — Это не значит, что этого не может произойти. Но это будет очень, очень сложно.

«Вопрос о возвращении Крыма остается дискуссионным в течение нескольких месяцев: американские и европейские чиновники «настаивают на том, что полуостров юридически является частью Украины, в то же время во многом останавливается перед тем, чтобы полностью оснастить Киев для продвижения в этот район», — признает издание.

Один источник, «знакомый с образом мышления в Киеве», сообщил, что администрация Зеленского «была в ярости от замечаний Милли», поскольку Украина «готовится к крупным наступлениям этой весной».

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press В Вашингтоне говорят, что администрация Зеленского была в ярости из-за оценок Пентагона

Украинцы также отмечают, что разведка США постоянно промахивалась по поводу их военных возможностей на протяжении почти всего года, — пишет Politico.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце, советник украинского президента Андрей Ермак «отверг идею победы Украины без захвата Крыма». «Это абсолютно неприемлемо», — цитирует издание Ермака.

Politico напоминает, что ранее Украина неоднократно просила предоставить ей «оружие большей дальности, включая реактивную артиллерию и управляемые боеприпасы, выпускаемые истребителями и беспилотниками, для нанесения ударов по российским командно-контрольным центрам и складам боеприпасов далеко за линией фронта в Крыму».

После того как летом США предоставили Украине высокомобильную артиллерийскую реактивную систему, Россия вывела многие из своих наиболее уязвимых установок из своей 50-мильной зоны. Администрация Байдена продолжает отказываться отправлять ВСУ ракеты для пусковой установки, которые могут достигать 300 миль, что поставило бы под угрозу весь Крым, — говорят собеседники Politico.

В Минобороны США также дают прогнозы по поводу дальнейшего развития конфликта. Так, глава комитета по вооруженным силам палаты представителей Майк Роджерс накануне заявил в интервью, что он «должен закончиться этим летом», однако не уточнил, чем именно. По словам конгрессмена, «более четкое представление на этот счет» должны представить сами украинцы, а задача США — «как можно быстрее обеспечить Киев вооружениями для предстоящего наступления».

Россия не собирается уходить с полуострова, отказываться от Крыма, — констатировал Роджерс.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Военнослужащие РФ боевых расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф»

При этом, судя по отдельным заявлениям американцев, там не исключают завершения конфликта за столом переговоров.

«Что выполнимо [с точки зрения западной помощи Украине]? Я не думаю, что это до конца согласовано. На мой взгляд, должно быть некоторое давление со стороны нашей администрации и лидеров НАТО на Зеленского в том, [чтобы он скорее определился с тем], как должно выглядеть завершение конфликта. И я думаю, что это поможет нам больше, чем что-либо, заставить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этому делу этим летом», — заключил конгрессмен.