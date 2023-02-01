Politico: Орбан предлагает Украине сдаться В то время как западные союзники поставляют Киеву танки, Венгрия движется в обратном направлении и утверждает, что Россия одержит верх

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Между Киевом и Будапештом разгорается дипломатический скандал. В украинском МИД готовятся вызвать посла Венгрии из-за высказываний премьера республики Виктора Орбана. Как стало недавно известно, на встрече с международной группой консерваторов Орбан заявил, что «Россия преуспела в превращении Украины в неуправляемую развалину». Как отмечает европейское издание Politico, «это послание диаметрально противоположно риторике, распространяемой среди остальных членов западного альянса, который только на прошлой неделе перешел еще одну красную черту, пообещав предоставить Украине десятки современных танков».

Новый Афганистан?

В то время как украинские флаги развеваются над европейскими столицами, а западные танки приходят на помощь Киеву, премьер-министр Венгрии открыто ставит под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, — пишет Politico со ссылкой на дискуссию во время круглого стола, описанную в The American Conservative.

«Сейчас это Афганистан», — сказал Орбан в отношении Украины, которую также назвал «ничьей землей». По его словам, «Владимир Путин не проиграет и время на стороне России».

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Премьер Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин

В Будапеште подход Орбана рассматривают отчасти как внутриполитическую уловку, призванную отвлечь внимание [общества] от экономических проблем, а также как заигрывание с избирателями-националистами. Но у экспертов также складывается ощущение, что риторика Орбана — это нечто большее, чем просто краткосрочное политиканство. Венгерский лидер, по их словам, хочет сохранить свои давние отношения с Кремлем, — полагают аналитики Politico.

В любом случае позиция Будапешта «иллюстрирует растущую пропасть между Орбаном и его остальными союзниками по ЕС и НАТО».

С венгерскими акцентами

В то время как большинство западных союзников решили оказать Украине поддержку, нарушив табу [на поставку танков], Венгрия еще активнее продвигает точку зрения, что Киев должен в одностороннем порядке прекратить боевые действия.

Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы состоялось прекращение огня и начались переговоры, — заявил Орбан в эфире государственного радио.

Все же большинство наблюдателей сходятся в том, что Орбан «не настроен антиукраински». Его риторика — «всего лишь попытка усидеть на двух стульях и заработать политические очки у себя дома».

Премьер-министр Венгрии годами проводил двойную внешнюю политику, наслаждаясь преимуществами членства в ЕС и в НАТО и одновременно развивая выгодные отношения с Москвой, Пекином и другими авторитарными столицами. <...> Венгрия все еще реализует проект по расширению атомной электростанции совместно с российским Росатомом. А венгерские официальные лица продолжают ездить в Россию для обсуждения энергетических сделок. Страна, которая сильно зависит от российского газа, подписала соглашение об увеличении объемов поставок прошлым летом — в то время как другие стремились сократить свой импорт, — напоминает Politico.

Фото: rosatom.ru Венгерская АЭС «Пакш-2». Два ее энергоблока строит Росатом

Эта двойная игра налицо: с одной стороны, Будапешт присоединился ко всем пакетам санкций ЕС против РФ, с другой — Орбан попытался смягчить некоторые их положения. У себя на родине он и вовсе проводит масштабную кампанию против «санкционной войны» с Москвой (недаром по всему Будапешту расклеены плакаты с призывами закончить ее), обвиняя Брюссель в экономических неурядицах Венгрии.

Давние счеты с Киевом

У Будапешта и Киева также давние и непростые отношения из-за спора о правах носителей венгерского языка, проживающих на Западной Украине. Как и следовало ожидать, позиция Орбана с момента начала конфликта, не говоря уже о его последних комментариях, только усилила эту напряженность, — отмечает Politico.

Между тем критики Орбана внутри страны поспешили дистанцироваться от подхода правительства по Украине, утверждая, что Орбан «не представляет всех венгров». «Комментарий Орбана более чем постыден», — заявила венгерский депутат Европарламента Каталин Чех, которая недавно вернулась из поездки в Киев вместе с другими членами оппозиционной партии Momentum.

Есть мнение, что риторика премьер-министра в отношении Украины частично обусловлена неоправдавшимися прогнозами «относительно траектории конфликта».

Правительство делало ставку на быстрое разрешение конфликта и надеялось, что Венгрия выиграет от сохранения своих отношений с Россией, — считает научный сотрудник Института Европейского университета Зелике Чаки. — Некоторые, очевидно, думали, что Венгрия могла бы стать своего рода «мостом» между Россией и остальной Европой и тем самым пожинать торговые и другие выгоды.

Король эпатажа

Венгры, которые хорошо знают премьер-министра лично, говорят, что он в принципе любит делать эпатажные и откровенные заявления. Зачастую он сам в них верит.

«Я думаю, он делает это, поскольку считает, что точно так же на самом деле думают и многие европейцы. И он ожидает, что Европа в конечном итоге откажется от поддержки Украины», — полагает Жужанна Селени, которая была членом партии Орбана «Фидес» в начале 1990-х годов, а сейчас критикует правительство.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Премьер Венгрии Виктор Орбан всегда умел лавировать

Так, в своей дискуссии с иностранными консерваторами Орбан дал понять, что искренне полагает, будто многие европейские политики втайне с ним согласны. «Немцы страдают, поскольку они знают, что отвечает их национальным интересам, но не в состоянии это озвучить», — утверждал Орбан.

Как бы то ни было, риторика Орбана хорошо ложится на настроения определенной части его электората.

В националистической истории Венгрии у вас есть традиция антизападничества, и у вас также есть традиция антироссийских настроений, — напоминает директор Political Capital Institute Петер Креко. — Теперь антизападный подход превосходит антироссийские настроения. Но, будучи всегда прагматиком, Орбан явно пытается сохранить все двери открытыми.

А Жужанна Селени напоминает, что Орбан также делал весьма неблагоприятные комментарии в адрес России. Теперь же он «создает для себя пространство для маневра в этом кризисе». Но удастся ли даже столь опытному политику на этот раз усидеть на двух стульях, покажет время.