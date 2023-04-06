Макрон вышел за рамки протокола в попытках настроить Китай против России Politico: Макрон не убедил Си Цзиньпина изменить позицию по Украине

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Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог заставить председателя КНР Си Цзиньпина сменить позицию по конфликту на Украине, пишет Politico. По данным газеты, Макрон призывал лидера Китая осудить действия России, но тот вообще не упомянул страну в своих заявлениях. Издание также отметило оплошность в протоколе, допущенную Макроном, который на пресс-конференции говорил почти в два раза больше, чем принимающий его Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин после переговоров с Макроном не показал признаков изменения позиции по конфликту России и Украины. На второй день государственного визита президента Франции лидер КНР утвердил свою давнюю позицию в отношении украинского кризиса, заявив, что «у всех сторон» есть «разумные опасения по поводу безопасности», и не дал ни малейшего намека на то, что он будет использовать свое влияние для урегулирования ситуации, — говорится в материале.

Китайский лидер на совместном брифинге с Макроном временами выглядел раздраженным и тяжело вздыхал, пока президент Франции продолжал свою речь, отмечает издание. Тем не менее, Елисейский дворец назвал «откровенными и конструктивными» переговоры, продлившиеся 1,5 часа.

Макрон прибыл в Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ранее востоковед Андрей Островский высказал мнение, что этот визит не приведет ни к каким результатам.

Лидер Китая по итогам встречи с Макроном заявил, что Пекин продолжит стремиться к мирному разрешению ситуации на Украине. Си Цзиньпин отметил, что КНР готов совместно с Францией призвать мировое сообщество к сдержанности и соблюдению норм международного права.