Politico: Киев в ярости из-за слов Милли о неспособности ВСУ сокрушить РФ

Фото: МО Украины

Администрацию президента Украины Владимира Зеленского привели в ярость слова главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли о том, что Киеву вряд ли удастся вытеснить российские силы со всех занятых территорий, сообщает Politico со ссылкой на источник. По данным газеты, весной Украина готовится к крупному наступлению.

Администрация Зеленского была в ярости из-за замечаний Милли, — говорится в сообщении издания.

Ранее Милли заявил, что украинской армии вряд ли удастся в 2023 году «вытеснить российские силы» со всех занятых территорий. Он также добавил, что украинский конфликт должен завершиться дипломатически, и русским, и украинцам следует сесть за стол переговоров.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор до этого заявил, что поведение Вашингтона по отношению к украинскому конфликту показывает, что целью Соединенных Штатов является унижение и уничтожение России, но этот план безумен. По его словам, США «максимально все испортили», а их действия подогревают конфликт. Эксперт уверен, что действия Вашингтона лишь повышают вероятность прямого столкновения с Россией, из которого он вряд ли выйдет победителем.