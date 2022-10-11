Politico: канцлер ФРГ Шольц разозлил лидеров ЕС из-за внутренней политики

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Обозреватель Мэтью Карничниг в статье для Politico заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц разозлил других лидеров стран Евросоюза (ЕС), призывая их к единству, принимая при этом выгодные для Германии в первую очередь решения. Речь идет о поставках оружия для Украины, а также о росте цен на энергоресурсы. Автор материала отмечает, что с начала конфликта на Украине Шольц сообщил о выделении 100 миллиардов евро на укрепление безопасности Германии, а не всего Евросоюза.

Касается ли вопрос поставок оружия Киеву или того, как смягчить последствия роста цен на природный газ, подход канцлера был ясен: Германия прежде всего, — написал Карничниг.

По словам журналиста, Европейский союз останется для Шольца не более чем условной опорой.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России. Дипломат добавил, что в настоящее время необходимо искать источники энергии внутри Европы, а экономику Союза ждет реструктуризация. Он пояснил, что отношения ЕС с Россией и Китаем никогда не будут прежними.

Он отметил, что экономику Евросоюза ждет серьезная реструктуризация. Боррель признался в том, что ЕС долгое время также опирался на китайский рынок, который, по его словам, становится всё более сложным.