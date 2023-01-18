Politico: Болгария помогала ВСУ советскими боеприпасами и нефтью из РФ Секретные военные поставки Украине через посредников оплатили Британия и США, выяснили СМИ

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» на вооружении Украины

До недавнего времени Болгария считалась одной из немногих стран — членов НАТО (наряду с Венгрией), которая принципиально отказывалась предоставлять Украине любую военную помощь. Но оказалось, что София не была нейтральной. Как сообщает в сенсационном расследовании немецкая газета Die Welt, в первые месяцы боевых действий именно болгарский премьер-министр Кирил Петков (теперь уже бывший) в тайне от своих партнеров по коалиции отправлял Киеву дизельное топливо и боеприпасы советского калибра. Их в тот момент «критически не хватало ВСУ». Подробности приводит и европейское издание Politico.

Дымовая завеса

Как выяснили журналисты, тайные договоренности между премьером Болгарии Кирилом Петковым и президентом Украины Владимиром Зеленским были достигнуты спустя два месяца после начала боевых действий. К тому времени, когда Петков 28 апреля 2022 года прилетел с визитом в Киев, стороны уже обо всем условились, однако ничего не объявляли публично. Разве что София сообщила, что поможет украинцам с ремонтом военной техники.

Либерал Петков «вынужден был держать сделку в секрете от промосковских политиков в своем правительстве из Социалистической партии, которая выступала против любой военной помощи Киеву».

Из-за раздробленной внутренней политики — и пророссийским настроениям большей части болгарской элиты — София изо всех сил старалась подчеркнуть, что она не вооружает Украину. Однако это была дымовая завеса. WELT собрал воедино картину того, как Болгария вмешалась в конфликт и использовала посредников для обеспечения Киева жизненно важными поставками оружия, боеприпасов и дизельного топлива в критический момент боевых действий в прошлом году, — отмечает издание.

Этими подробностями с журналистами по прошествии времени поделились сам Петков, министр финансов в его кабмине Асен Васильев, а также их слова подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский принимал 28 апреля 2022 года премьера Болгарии (теперь уже бывшего) Кирила Петкова. Речь шла о секретной военной помощи

В свое время Петков «столкнулся с сильным сопротивлением со стороны собственных партнеров по коалиции», премьеру даже пришлось уволить министра обороны, который отстаивал точку зрения Москвы.

По крайней мере, публично Петков пытался сгладить любую идею о том, будто Болгария — несмотря на значительные запасы оружия советской эпохи — может вооружить Украину. Социалистическая партия в Софии назвала поставки болгарского оружия украинским силам красной линией. Поэтому чиновники Петкова избегали любых сделок на уровне правительств и использовали посредников в Болгарии и за рубежом, чтобы проложить маршруты поставок по воздуху и по суше через Румынию, Венгрию и Польшу, — утверждается в публикации.

Таким образом, в стороне от секретной схемы не осталась и Венгрия, которая также публично открещивается от помощи Киеву.

По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на ранней стадии, поступило из Болгарии, — говорил Петков в беседе с Die Welt.

Схема Петкова

В Киеве подтвердили, что получали помощь из Болгарии.

Мы знали, что на болгарских складах имеется большое количество необходимых боеприпасов, поэтому президент Зеленский послал меня за необходимыми материалами, — сказал немецкой газете Дмитрий Кулеба. — Петков назвал внутриполитическую ситуацию непростой, но пообещал сделать все, что в его силах.

Фото: Министерство обороны Украины Украинские военные со снарядами

По рассказам Петкова, его правительство разрешило посредникам экспортировать боеприпасы не напрямую, а через посреднические компании за рубежом.

Наша частная военная промышленность производила продукцию на полной скорости, — признался экс-премьер.

Кадры, снятые в апреле, показывают грузовые самолеты, «доверху загруженные» боеприпасами, курсировавшие между Болгарией и Польшей. Известно, что польский аэропорт Жешув, расположенный в 70 километрах от украинской границы и тщательно охраняемый НАТО, выступал крупным пунктом отправки.

Мы позаботились и о том, чтобы сухопутный маршрут через Румынию и Венгрию также был открыт для грузовиков, — сообщил Петков.

Кулеба признал, что украинские компании и компании из стран НАТО «получили возможность закупать необходимое у болгарских поставщиков». При этом, согласно информации, предоставленной Die Welt, эти поставки оплатили США и Британия.

Кот, казалось, вылез из мешка в июне, когда глава государственной военной экспортной компании Kintex Александр Михайлов был вынужден уйти в отставку после политического скандала и обнародовал цифры — вероятно, с целью раскачать правительство. Михайлов говорил об экспорте на сумму €2 млрд. Он также упомянул поставки боеприпасов для реактивной системы залпового огня «Град» БМ-21. Но потом все снова стихло. Внимание мировых СМИ вновь переключилось на поставки западного оружия, включая американские ракетные установки Himars, — пишет Politico.

Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press Поддоны с боеприпасами, предназначенными для ВСУ

Также выясняется, что именно Кирил Петков был тем политиком, который 25 февраля 2022 года на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе в первых рядах призывал коллег «немедленно принять жесткие решения о санкциях». В то же самое время Васильев встречался с министрами финансов стран ЕС, среди которых «также царила нерешительность». И когда спустя два дня Брюссель все же ввел в действие санкционные меры, в кругах ЕС называли их «болгарским предложением».

Российская нефть — на нужды ВСУ

Журналисты также раскрыли схему, по которой Болгария поставляла топливо для нужд ВСУ, полученное из РФ.

Дизельное топливо, которое Болгария поставляла на Украину, перерабатывалось из российской сырой нефти на Черноморском нефтеперерабатывающем заводе, который в то время принадлежал российской компании «ЛУКОЙЛ». Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива на Украину и временами покрывала 40% ее потребностей, — сообщает Die Welt со ссылкой на бывшего министра финансов Василева.

Он вспоминает весеннее заседание Всемирного банка в Вашингтоне. Там, по словам Васильева, некий украинский чиновник «сообщил ему о том, что у киевских войск заканчивается топливо». В Болгарии есть нефтеперерабатывающий завод недалеко от Бургаса на Черном море, который эксплуатируется дочерней компанией российского ЛУКОЙЛа, поставки осуществлялись нефтяными танкерами из России.

Если верить утечкам, то в сговор с болгарской стороной вступили... местные сотрудники ЛУКОЙЛа.

Василев сказал, что призвал ЛУКОЙЛ в Болгарии экспортировать излишки нефти в Украину. Реакция оказалась положительной. <...> Сама Болгария нуждается примерно в половине топлива, производимого НПЗ. Остальное, по его словам, было отправлено в Украину. И снова поставки от местных компаний осуществлялись через иностранные фирмы-посредники, — утверждает Die Welt.

Фото: Shutterstock Топливо на Украину доставлялось цистернами по суше

«Грузовики и автоцистерны регулярно направлялись на Украину через Румынию, и в некоторых случаях топливо также загружалось в грузовые поезда», — сказал Васильев.

Болгары против

Только недавно игра в прятки подошла к концу. Теперь нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Бургасе полностью контролируется из Болгарии, уже без всякой связи со штаб-квартирой в России. И ищет нефть из других стран. В ноябре 2022 года правительство Софии официально обратилось в Еврокомиссию за разрешением на реэкспорт дизельного топлива, полученного из российской нефти, в третьи пункты назначения, включая Украину, — пишет Politico.

Однако происходящее не было секретом для Москвы.

От внимания Кремля не ускользнуло, что Болгария под руководством Петкова и Василева прилагала огромные усилия по поддержке Украины. По словам Петкова, начиная с мая, его страна подверглась кибератакам. Они нанесли ущерб электроснабжению и почтовым отделениям, и иногда пенсии государственным служащим не могли быть выплачены, — утверждал экс-премьер.

Именно тогда, с марта по июнь 2022 года, Болгария выслала около 70 сотрудников российского посольства в Софии по обвинению в шпионаже (в Москве их называли бездоказательными).

При этом газовая зависимость Болгарии от РФ оставалась одной из самой высоких среди стран ЕС.

Уже 27 апреля «Газпром» выбрал Болгарию в качестве первой страны ЕС, куда он решил прекратить экспорт газа. Но София не сдавалась. В течение 24 часов премьер-министр Петков представил решение, которое позволило бы почти семи миллионам жителей Болгарии обходиться без российских энергоносителей. Он организовал два танкера со сжиженным природным газом из Соединенных Штатов — по той же цене за кубометр, которую взимал «Газпром», — пишут СМИ.

Фото: Shutterstock На Украину поставлялось топливо, полученное из российской нефти

Также Петков завершил подключение болгарского трубопровода к инфраструктуре Греции, чтобы «стимулировать альтернативы российским линиям поставок».

Напомним, правительство Петкова ушло в отставку прошлым летом в результате парламентского вотума недоверия. Петков и его команда обвинили в своем «свержении» пророссийские силы. Теперь экс-премьер хочет взять реванш и вновь баллотироваться на следующих выборах от партии «Мы продолжаем перемены». Она провозглашает своей целью борьбу с коррупцией и «западный путь развития». Петков и Васильев надеются, что эти признания помогут им заработать очки. «Поэтому они нарушили молчание относительно истинного масштаба военной помощи Украины со стороны Болгарии», — заключает Politico.

К слову, под занавес 2022 года парламент Болгарии все же официально разрешил поставки оружия Киеву. Вместе с тем Poitico приводит данные опросов, согласно которым 70% граждан Болгарии «беспокоятся о том, что их втянут в военный конфликт», и поэтому «выступают против слишком большой поддержки Украины».