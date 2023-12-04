Politico: Германия оставила лазейку для возобновления связей с Россией

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Берлин сохраняет юридическую возможность для возобновления отношений с Москвой через пока еще не аннулированный акт Россия — НАТО, пишет издание Politico. Согласно подписанному в 1997 году документу, стороны укрепляют доверие через консультации и сотрудничество.

После февраля 2022 года в НАТО заявили, что договор больше не применим в отношении Альянса. По данным Politico, с практической точки зрения акт больше не действует, но юридически договор остается в силе из-за «желания Германии сохранить минимальные рамки для возможного возвращения к нормальным отношениям с Россией».

«Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора» подписали первый президент РФ Борис Ельцин и занимавший в тот период пост генерального секретаря Хавьер Солана. Согласно документу, стороны привержены долговременному и равноправному партнерству и сотрудничеству, отказу от применения силы или угроз, уважению суверенитета, независимости, территориальной целостности, нерушимости границ.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке констатировал провал Запада в противостоянии с Россией. По его мнению, Москва победила в украинском конфликте и западные страны «вот-вот» окончательно потерпят фиаско. Вместе с тем Репке допустил, что в этом случае возрастет вероятность прямого столкновения НАТО и России.