Politico: европейским чиновникам запретили копировать Зеленского Politico: чиновникам ЕС запретили носить зеленое и хаки во время саммита на Украине

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Европейским чиновникам, которые будут принимать участие в предстоящем саммите ЕС — Украина, запретили носить одежду зеленого цвета и цвета хаки, поскольку такой стиль избрал для себя украинский лидер Владимир Зеленский, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. Участников мероприятия призвали отдать предпочтение строгим деловым костюмам неярких цветов.

Причиной отправки памятки стала явная попытка сохранить военный вид для хозяев и президента Украины Владимира Зеленского, который сделал армейскую зеленую футболку своей постоянной военной формой, — говорится в публикации.

Участникам саммита также порекомендовали путешествовать налегке, взяв только удобную обувь и теплую верхнюю одежду. Чиновников предупредили, что точное время нахождения в пути поезда, который доставит их на Украину, неизвестно, поэтому следует быть готовыми отправиться на официальные встречи прямо из вагона.

Издание отмечает, что европейским официальным лицам не стоит рассчитывать на особый комфорт в этой поездке. Они будут ехать в вагонах с общими туалетами и без ванн. Чиновникам ЕС также посоветовали запастись предметами первой необходимости, поскольку в пути им будут раздавать боксы с холодными закусками.

Ране российский сенатор Константин Долгов высмеял Зеленского, который на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги был одет в напоминающие военную форму футболку и штаны. По словам политика, украинский лидер таким образом не только нарушил этикет и дипломатические каноны, но и забыл о правилах приличия.