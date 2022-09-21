Politico: Еврокомиссия готовит новые санкции против России

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Еврокомиссия (ЕК) начнет консультации с представителями стран Евросоюза по подготовке нового пакета санкций против России в течение нескольких дней, сообщает Politico. Газета, ссылаясь на четыре источника, сообщает, что разработка новых ограничений в адрес РФ уже началась. По данным издания, очередные санкции могут коснуться поставок российской нефти.

Собеседники газеты предполагают, что обсуждение новых санкций с послами Евросоюза начнется уже в эту пятницу, 23 сентября.

Помимо этого, представители ЕК рассматривают дополнительные списки физлиц, против которых могут быть введены санкции. Также Еврокомиссия рассматривает запрет на импорт бриллиантов из РФ, а также других предметов роскоши.

Ранее сообщалось, что власти Германии по состоянию на 16 сентября заблокировали российские активы на сумму на менее €4,8 млрд из-за санкций Европейского союза. Среди замороженных активов — денежные средства общей суммой почти €2,3 млрд, движимые активы, среди которых яхты, на сумму около €1 млрд. Оставшаяся сумма включает в себя объекты недвижимости и другие ценности.