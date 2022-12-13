Politico: ЕС заморозит средства для Венгрии из-за ее позиции по Украине Politico: страны ЕС согласовали заморозку средств для Венгрии в размере €6,3 млрд

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Страны ЕС 12 декабря согласовали заморозку средств для Венгрии на €6,3 млрд. Это меньше суммы, которую предлагалось заморозить прежде, сообщает Politico.

Издание отмечает, что страны ЕС согласовали уменьшение размера замораживаемых средств в обмен на то, что Венгрия откажется от вето по некоторым вопросам, в частности по пакету помощи Украине. Прежде для Будапешта в ЕС хотели заморозить финансирование на €7,5 млрд.

Также в ЕС одобрили план по выделению Венгрии €5,8 млрд из средств, которые Евросоюз выделяет странам на восстановление после пандемии коронавируса. До получения этих средств Будапешту предстоит завершить 27 реформ по обеспечению независимости судебной системы и противодействию коррупции. Решение планируется закрепить в ходе письменной процедуры 14 декабря.

Ранее госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер заявил, что депутат Европарламента Ги Верхофстадт проговорился, призывая заблокировать выдачу средств из фондов Евросоюза в зависимости от ее действий при голосовании. По его словам, Европа предоставит средства Будапешту только при условии, что Венгрия поддержит общеевропейские инициативы.