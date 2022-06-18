Politico: ЕС столкнется с непростыми изменениями при присоединении Украины

Получение Украиной статусе кандидата в ЕС, а в последствии обретение членства в союзе, может привести к серьезным негативным последствиям для европейского объединения, пишут обозреватели Politico Дэвид Херзенхорн и Эндрю Грей. Эксперты полагают, что статус страны-члена ЕС поможет Киеву получить крепкие позиции в Европарламенте.

Относительно большое население Украины — более 40 миллионов человек — может коренным образом изменить баланс сил в процессе принятия решений ЕС, — утверждают обозреватели.

Ранее Еврокомиссия официально рекомендовала предоставление Украине статуса страны — кандидата на вступление в EC. Как заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен, Киев борется с олигархами и принял жесткие законы против них, а также выполнил 80% рекомендаций ЕС по реформам в отношении меньшинств. Теперь решение о предоставлении статуса должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами, этот вопрос планируется обсудить в Брюсселе 23–24 июня.