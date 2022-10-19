Politico: ЕС согласует новые санкции против Ирана за поставки оружия РФ Politico: ЕС подготовил новые санкции против Ирана за возможные поставки оружия России

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ЕС подготовил новый пакет санкций против Ирана за якобы имевшую место продажу оружия РФ, согласовать его планируется уже до конца дня, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов. По данным издания, санкции могут быть введены в отношении пяти физических и трех юридических лиц.

Дипломаты надеются согласовать новый пакет [санкций] сегодня или по меньшей мере к саммиту лидеров ЕС в четверг и пятницу, — приводит издание слова источников.

По мнению одного из дипломатов, новый пакет санкций задуман как «сильный сигнал» Тегерану. При этом другой высокопоставленный чиновник заявил, что индивидуальные санкции можно ввести гораздо быстрее, чем экономические, которые вряд ли могут иметь сильный эффект, учитывая, что Иран уже находится под серьезными санкциями.

Ранее сообщалось, что США, Франция и Великобритания запросили обсуждение в Совбезе ООН темы передачи России иранских беспилотников. Обсуждение 19 октября может пройти в закрытом режиме и коснется передачи иранских БПЛА России, а также применения этих беспилотников на Украине.

До этого газета The Washington Post сообщила, что Иран готовится впервые отправить России ракеты класса «земля — земля» и ударные беспилотники. Это, как утверждают в издании, поможет компенсировать истощение российских запасов оружия.

30 августа американские журналисты уже сообщали, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства, однако представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию об этом вбросом. Она напомнила, что вопрос закупки БПЛА не обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с иранским руководством в Тегеране 19 июля.