Politico: энергокризис заставил нервничать европейских политиков Politico: европейские лидеры боятся протестов на фоне энергокризиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Энергетический кризис в Европе заставил политиков опасаться за свою судьбу, заявил представитель ЕС Politico. По его словам, власти рискуют столкнуться с ростом протестных настроений из-за невозможности «обуздать» расходы.

Нынешний энергетический кризис заставляет нервничать всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий. Во многих странах речь идет о выживании их правительств, — говорится в сообщении.

По мнению собеседника издания, с каждым новым пакетом рестрикций в Европе «ослабевает аппетит», из-за чего ЕС отказывается думать о новых санкциях. Он отметил, что сейчас Запад сталкивается с двумя вызовами— не навредить внутренней экономике и договориться с Венгрией, которая, скорее всего, будет блокировать следующий пакет антироссийских санкций.

Кроме того, поддержка европейцами Украины должна пройти проверку. Испытание для них будет заключаться в росте цен и потере рабочих мест. Жители опасаются рекордных счетов за отопление зимой.

Европа борется с рекордной инфляцией, в основном из-за цен на энергоносители, резко подскочивших после начала военной операции России на Украине, — пишет издание.

Накануне Politico сообщило, что в Евросоюзе больше не думают о новых санкциях против России, несмотря на призывы ряда стран ввести ограничения в отношении ее атомной отрасли, облачных сервисов и иных технологий.