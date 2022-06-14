Politico: ЕК порекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС Politico: ЕК будет рекомендовать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

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Еврокомиссия станет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующая рекомендация по Украине должна быть подготовлена 17 июня, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что европейские комиссары начали обсуждать вопрос о предоставлении такого статуса Украине, а также Молдавии и Грузии 13 июня. Само решение по статусу примут главы государств и правительств ЕС, которые соберутся на саммит в Брюсселе 23–24 июня. Они рассмотрят рекомендации Еврокомиссии.

В Politico уточнили, что еврокомиссары не только обсуждали детали по статусу кандидата для Украины, они также посчитали, что своим решением должны направить «сигнал» президенту России Владимиру Путину.

В издании подчеркнули, что как минимум три европейские страны по-прежнему не поддерживают решение о предоставлении Украине положительного решения по статусу кандидата.

Ранее стало известно, что 12 июня глава фракции Европейской народной партии (ЕНП), являющейся ведущей в Европарламенте, Манфред Вебер призвал страны — члены Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в сообщество. Он, в частности, обратился с просьбой к федеральному правительству Германии занять чёткую позицию по данному вопросу.