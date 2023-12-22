«Политический вопрос»: в Грузии рассказали, кто станет следующим членом ЕС Политик Кобахидзе: Грузия станет членом ЕС раньше, чем Украина и Молдавия

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз начнутся в декабре 2024 года, заявил председатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Таким образом, республика станет членом ЕС раньше, чем Украина или Молдавия, уверен он. Вопрос присоединения стран к организации он при этом назвал политическим, передает РИА Новости.

Если не в 2024, то в 2025 году. Хотя мы думаем, что в 2024 году уже должно быть принято это решение (о начале переговоров по членству в ЕС. — NEWS.ru). Мы и в прошлом году заслуживали начала переговоров, не то что статус кандидата. Однако это политический вопрос, — заявил Кобахидзе.

Грузия «намного опережает» Украину и Молдавию, добавил политик. Особенно на странах складываются сложные процессы, которые происходят в последнее время. По словам Кобахидзе, в этих условиях Грузия однозначно вступит в ЕС быстрее остальных.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что для вступления Украины в Евросоюз понадобится как минимум пара лет. Он напомнил, что странам — участницам ЕС надо прийти к согласию в данном вопросе. Кроме того, необходимо подтянуть экономику страны до общеевропейского уровня, добавил эксперт.