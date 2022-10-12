Политический обозреватель: в Европе могут начать мстить беженцам с Украины Политический обозреватель Веселовский: европейцы могут начать мстить беженцам с Украины

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Жители европейских стран вскоре обвинят украинских беженцев во всех своих бедах и начнут им «подло мстить», убежден политический обозреватель и журналист Сергей Веселовский. Эксперт не исключил возможности формирования банд, которые будут ловить беженцев с Украины. По его словам, которые передают «Народные Новости», многим украинцам скоро придется выбирать между тем, чтобы вернуться на родину, и тем, чтобы остаться в стране, из которой их выдавливают.

Есть вероятность, что европейцы начнут собираться в банды, отлавливать украинцев и выдавливать их из своих стран. Думаю, что очень много украинцев будут стоять перед выбором: вернуться домой или продолжать скрываться на территории ЕС, — подчеркнул Веселовский.

Обозреватель уточнил, что европейцы боятся выражать недовольство правительству, так как боятся, что могут быть наказаны полицией. Поэтому, по его словам, они убедят себя в виновности украинцев в их положении, чтобы отыграться на них.

Как стало известно ранее, власти Польши намерены обязать украинских беженцев оплачивать жилье, которое предоставило государство. Соответствующие поправки в местное законодательство планируется принять в ближайшие две недели. В законопроекте упоминаются места постоянного проживания, в которых украинцы могут находиться длительное время, в частности, общежития или отели. Новая норма может затронуть 80 тысяч беженцев.