Журналист объяснил, почему украинцы терпят спецоперацию России Журналист Кнырик: украинцы терпят СВО, видя улучшение жизни в Крыму при России

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Украинцы терпят спецоперацию России, потому что видят улучшение жизни в Крыму при РФ, заявил в беседе с SM.News главный редактор издания NewsFront Константин Кнырик. Он отметил, что многие жители Украины пишут, что хотели бы жить так же хорошо, как на полуострове, даже несмотря на то, что им страшно и что за ними могут прийти.

В украинском обществе остались наши, и они нам пишут. Они говорят: «Не останавливайтесь. Перетерпим. Только давайте закончим, до победы», — говорит эксперт.

Кнырик отмечает, что украинцы хотят нормальной в жизни, как в Крыму на протяжении последних девяти лет, и готовы ради этого сидеть без электричества и терпеть прочие неудобства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил информацию об отключении электроэнергии в северных и восточных областях страны. На своей странице в Telegram он уточнил, что в результате ракетных ударов «обесточены Харьковская и Донецкая области, в Запорожской, Днепропетровской, Сумской — частичные проблемы с питанием». Между тем эксперты сошлись во мнении, что эти обстрелы не могут обрушить энергосистему Украины, пока не выведены из строя другие энергетические объекты в западных и центральных частях страны.