«Политический суицид»: в Швейцарии испугались итогов «саммита Зеленского» NZZ: «саммит Зеленского» в Швейцарии грозит стране политической самоликвидацией

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Саммит по Украине, проходящий в швейцарском Бюргенштоке, может обернуться для страны ужасными последствиями, считают журналисты местного издания Neue Zurcher Zeitung. По мнению авторов, Берн может подойти к «политическому суициду».

Кроме того, пишут журналисты, в истеблишменте Швейцарии обсуждают опасения, что Зеленский может превратить «мирный саммит» в очередную «ярмарку» по сбору денег для ВСУ. Вместе с тем набирают обороты разговоры о бессмысленности мероприятия без участия России, указали журналисты. Они добавили, что особенно явно эти обсуждения проступили после мирных инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет выразил мнение, что заявления Путина по регулированию украинского конфликта нарушили ход швейцарского саммита. Политик обратил внимание, что вскоре после выступления российского лидера вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис досрочно покинула конференцию и отправилась в Вашингтон. По словам Шеремета, выступление главы государства прозвучало как «гром среди ясного неба» и буквально «сломало» продуманный сценарий саммита.