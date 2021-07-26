Полинезийцы дали Макрону новое имя

Президент Франции Эммануэль Макрон получил новое имя в ходе торжественной церемонии на острове Хива-Оа во Французской Полинезии. Это является давней традицией. Об этом сообщает журнал Le Nouvel Observateur.

Мэр коммуны Хива-Оа Жоэль Фребо поприветствовала Макрона. Позднее она дала главе государства новое имя — Те Ака Ики Тааоа (Te Haka Iki Taaoa), которое переводится с полинезийского как «великий лидер, который шагает вперёд и пойдёт далеко».

Также для Макрона устроили церемонию с участием 600 танцоров и музыкантов в традиционных нарядах. Они исполняли боевые песни и танцы. В свою очередь Макрон поблагодарил полинезийцев за тёплый приём на местном языке.

Ранее Макрон поручил провести серию расследований после сообщений о слежке за его телефонными номерами. Он добавил, что было бы безответственным говорить о какой-либо реакции со стороны Парижа, пока ситуация не прояснится и факты слежки не будут выяснены.