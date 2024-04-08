Полиция задержала в аэропорту Рима члена ИГИЛ из Таджикистана

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Полиция задержала в римском аэропорту Фьюмичино гражданина Таджикистана, являющегося членом ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщило агентство ANSA со ссылкой на полицию. Операция прошла в рамках антитеррористических мероприятий с учетом особенной международной ситуации.

По информации агентства, на 32-летнего гражданина Таджикистана был выдан международный ордер на арест за то, что он вступил в ряды террористической организации в 2014 году и отправился воевать в Сирию.

Ранее МИД Таджикистана призвал «воздерживаться от непроверенных заявлений и комментариев», которые могут ввести общественность в заблуждение. Так он отреагировал на слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что украинское посольство в Душанбе вербует бойцов в Интернациональный легион.

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», по делу о котором были задержаны граждане Таджикистана, его официальным представителям уже приходилось опровергать недостоверную информацию. Также страна договорилась усилить совместную работу с РФ по борьбе с терроризмом.